Omdat het niet altijd over Trump of IS kan gaan, woedt er nu ook rond 'Vaiana' een maatschappelijk debat: de nieuwe Disneyprinses heeft namelijk geen wespentaille, maar realistische rondingen! Nou, de taille van de avontuurlijke Polynesische prinses Vaiana (in de originele versie heet ze Moana) is inderdaad niet zo flieterdun als die van Elsa uit 'Frozen', maar je kunt er nog steeds makkelijk je hand rond leggen, hoor. Voor de rest hebben we echt genoten van het avontuur, en dan vooral van het duel met het lavamonster, de krab die graag over zichzelf praat, de grapjes van de met de stem van Dwayne Johnson sprekende halfgod Maui ('Als je begint te zingen, ga ik overgeven'), alsook van de scène waarin Vaiana in die grot door dat watergordijn stapt. Wespentaille of niet, haar wetlook mag er wezen.