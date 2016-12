Tot voor kort overwogen wij ernstig om ons een ouijabord aan te schaffen, de vinger op het glas te leggen, en enkele geesten aan te roepen: wij zouden immers graag eens flirten met Marilyn Monroe, Jayne Mansfield en Veronica Lake. Maar nu we ‘Ouija: Origin of Evil’ hebben gezien, denken we: toch maar beter van niet. Het gevaar bestaat namelijk dat de seance enigszins anders verloopt dan gedacht en dat je in plaats van een hete blondine een boosaardige entiteit in huis haalt. Het overkomt de jongste dochter van Lina Zander: zij raakt bezeten door de geest van – pokkenpech – een sadistische nazidokter. Qua stijl leunt deze horrorprent dicht aan bij de werken van James Wan (‘The Conjuring’, ‘Insidious’): een rustige opbouw, deftige vertolkingen, nu en dan een ijzig ‘boe!’-effect en, vooral, veel sfeerschepping. Is ‘Ouija: Origin of Evil’ dan een meesterwerk? Het glas schuift naar neen. Goed vertier voor bij de dipsaus? Het glas schuift naar ja.