Paterson: een majoor die zijn naam verleende aan een caféloze verkavelingsstraat in Oostkamp, maar ook de naam van een stadje in New Jersey, de naam van een man die in Paterson rondrijdt met een bus én de titel van de nieuwe van Jim Jarmush. In zijn mooiste sinds ‘Broken Flowers’ toont Jarmush ons een week uit het onopmerkelijke leven van Paterson, de buschauffeur. Nadat zijn innerlijke klok hem naar goede gewoonte rond zes uur ’s morgens heeft gewekt, meldt zijn lief hem dat ze heeft gedroomd dat ze samen een tweeling hadden. Na het ontbijt slentert hij naar de stelplaats, waar hij aan boord van zijn bus klimt en aan zijn dagtaak begint. Met een glimlachje rond de lippen luistert hij naar de gesprekken tussen de passagiers: ‘Ze gaf me haar nummer, maar je weet hoe dat gaat, ik was te moe om iets te ondernemen...’ Ja, en of wij weten hoe dat gaat. Terug thuis luistert hij met een mengeling van vertedering en gelatenheid naar het geratel van zijn lief Laura, die iets in de artistieke sfeer doet: de ene dag gelooft ze dat ze beroemd zal worden met haar kunstige cupcakes, de volgende dag denkt ze dat ze een geweldige countryzangeres kan worden, misschien zelfs de nieuwe Tammy Wynette.