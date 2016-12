Ik begrijp het ook niet dat deze film als onbegrijpelijk wordt bestempeld. Als je een beetje oplet dan weet je al van ongeveer in de helft van de film hoe het in elkaar zit. Maar net zoals bij andere films van Villeneuve moet je aandachtig blijven. Als je daarna thuis komt moet je er nog wat verder over nadenken en zoeken naar de kleine details of de betekenis van de grote (het geschrift). Ook de verschillende verwijzingen naar vorige films of naar Kubrick... Alweer een geweldige film van Villeneuve die het best in de filmzaal tot zijn recht komt Mede dankzij de geweldige soundtrack van Johan Johansson en Max Richter.