De titel van dit Amerikaanse drama verwijst naar de drie vrouwelijke hoofdfiguren: Ray (Elle Fanning), die in het verkeerde lichaam is geboren en verlangt naar een geslachtsoperatie, haar alleenstaande moeder Maggie (Naomi Watts) en haar lesbische oma Dolly (Susan Sarandon). In sommige scènes fonkelt er een waarachtig portret door van een tiener die er genoeg van heeft om zich halfslachtig te voelen, maar de ellende is dat regisseuse Gaby Dellal het nodig vond om het verhaal aan te lengen met een ondraaglijke portie melodrama (plotseling vallen de afwezige papa’s met twee tegelijk uit het plafond) en een nóg ondraaglijker portie comic relief. Zo zien we tijdens het onderhoud met de dokter nog net hoe oma theatraal haar gezicht in haar handen begraaft wanneer ze te horen krijgt dat de borsten van haar kleindochter chirurgisch verwijderd zullen moeten worden. Oké: achteraf gezien vrij grappig, maar voor de rest spat ‘Three Generations’ uiteen van de slechte melo.