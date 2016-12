Naar deze keken wij – zeker na het zien van de spetterende trailer – ongelooflijk uit: wij hebben nu eenmaal een zwak voor goeie ‘rampzalige houseparty’-films. Lees: heerlijk degoutante, met bier, brandy en bollen overgoten films waarin de personages de varkens in zichzelf ontketenen en all the way gaan – tot onze favorieten behoren ‘Animal House’ (John Belushi!), ‘The Wolf of Wall Street’ (Leo met een kaars in z’n gat!) en natuurlijk ‘Project X’: ‘Till the break of daaaaaaaaaaawn!’ Maar ‘Office Christmas Party’ bezorgde ons een kater: wie voor het jaareinde nog eens deftig het zwijn wil uithangen en op zoek is naar een beetje inspiratie zal van een koude kermis terugkeren. We pikten één of twee goeie oneliners op (‘Doe een vrouw een dildo cadeau, en je hebt een klacht tegen seksuele intimidatie aan je been’), maar het feestje dat de makers op touw zetten mist spontaniteit, rock-’n-roll, en vooral: decadentie. We zullen op kerstavond weer zelf een togafeestje moeten organiseren.