Rogue One: A Star Wars Story

Edwards doet het hier alleszins beter dan in z'n vorige, Godzilla, maar de film heeft eenvoudigweg te weinig te bieden. Er wordt interessant geacteerd door Diego Luna en Felicity Jones- een stuk strenger en killer dan ik had verwacht van Star Wars - sommige beelden zijn wel héél interessant (het ruimtetuig dat over de ringen van de planeet glijdt in de openingsscene! - zonlicht dat geleidelijk aan de star destroyer prijsgeeft!). Maar stel jezelf deze vraag: Waarom werd deze film gemaakt? En dan kom ik - excuus - bij het uitmelken van de Star Wars tiet. Dit verhaal is écht niet boeiend genoeg om er 200 miljoen dollar in te pompen. Het verhaal is een excuus om nog even te vertoeven in het Star Wars universum. Punt. En het is daar wel wijs vertoeven, maar voor de rest is dit een non-event, een film zonder grondige bestaansreden. Ik klink als een zuurpruim, ik weet het, maar er ontbreekt een fundamentele basis aan dit hele project. En na het initiële leuke gevoel dat ik als kijker had tijdens het eerste uur, zat ik me bij de tweede helft vooral vragen te stellen. Enkele vreselijk banale scenes verpesten de film wat in de tweede helft (de hoop-speech bij de verzamelde rebellen is wel heel cringeworthy) en het nadrukkelijk willen aansluiten bij A New Hope is echt voor niks nodig (om maar te zwijgen van de digitale prinses Leia). En Hollywood, laat dode acteurs aub rusten. Die digitale Peter Cushing bullshit is echt wel bullshit. Ik geef het nog twee jaar vooraleer Robert Redford acteert voor een green screen waar ze een digitale Paul Newman op kunnen braken voor nog een gezellig avontuur. What's next? resurrecting Phillip Seymour Hoffman? Dit gezegd zijnde, ik kijk wel hard uit naar Episode VIII, omdat Rian Johnson 'm regisseert. Ben er vrij zeker van dat daarna de star wars fatigue zal beginnen inkicken. All hail Ben Mendelsohn. Groetjes.