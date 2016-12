De dictator Ceausescu is al 25 jaar dood, maar als we de nieuwe film van de maker van ‘4 Months, 3 Weeks and 2 Days’ mogen geloven is de situatie in Roemenië sindsdien nog niet veel verbeterd: machtsmisbruik en corruptie maken er nog steeds deel uit van het dagelijkse leven. Het verhaal: vlak voor haar eindexamen wordt de dochter van een gerespecteerde dokter het slachtoffer van een aanranding. In een wanhopige poging om zijn getraumatiseerde dochter alsnog door de examens te loodsen, ziet de dokter zich genoodzaakt om zijn hoogstaande morele waarden aan de kant te schuiven en zich te verlagen tot de Roemeense manier van zakendoen: ‘Ik krab jouw rug, en jij de mijne.’ ‘Bacalaureat’ weegt zwaar op ziel en schouders, maar de ijzersterke vertolkingen en de onderhuids borrelende suspense (wie gooit die steen door die autoruit?) zullen u récht in het drama zuigen. Deze film bevat ook een wijze les: mannen die tweedehandse Duitse auto’s verkopen, zijn altijd verdacht.