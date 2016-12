Little Men

Regisseur Ira Sachs schonk ons twee jaar geleden ‘Love Is Strange’, een mooi melodrama over twee homoseksuele geliefden die harde tijden beleven. Zijn nieuwe film, eveneens een fatsoenlijk filmpje, speelt zich af in Brooklyn, waar de dertienjarige Jacob vriendschap sluit met Tony, het zoontje van een kleermaakster die één van de laatste authentieke winkeltjes in de buurt uitbaat – in een pand dat Jacobs vader toebehoort. Terwijl er tussen de tieners een hechte band groeit, raken de groten met elkaar slaags: Jacobs vader wil de mama van Tony het huis uitzetten, want ja, het huurcontract loopt af, en nu de buurt zo hip is geworden kun je voor die winkelruimte het vijfvoudige krijgen. Sachs plaatst de onschuld van de jongens iets te opzichtig tegenover de kilheid van de volwassenen, maar hij heeft wel een punt natuurlijk: wanneer je dertien bent denk je aan beats en aan borsten, tegen dat je veertig bent denk je alleen nog maar aan bankbriefjes. En aan borsten.