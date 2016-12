Luister goed naar ons. Concentreer u. U staat op het punt ‘Assassin’s Creed’ te betreden, de door gameontwikkelaar Ubisoft meegefinancierde verfilming van het gelijknamige computerspel. U zult zich kunnen vergapen aan de goddelijke torso van Callum Lynch (Michael Fassbender), een roemrucht lid van de Orde der Assassijnen en beschermer van de Appel van Eden – de sleutel tot de vrije wil. U zult meemaken hoe Lynch anno 2016 in een laboratorium aan de Animus wordt vastgehaakt, een door Abstergo Industries ontwikkelde virtuele realiteitsmachine, en u zult samen met hem in Andalusië anno 1492 terechtkomen, midden in de bloedige strijd tussen de Assassijnen en de Tempeliers. U zult getuige zijn van een geweldige stunt waarbij een Assassijn zich in volle galop vanop zijn paard op een voortsnellende huifkar werpt door zich met één voet tegen een rotsblok af te zetten. U zult merken dat The Fass met die uitschuifbare handmessen een beetje op The Wolverine lijkt, en u zult hier en daar een goeie oneliner oppikken, zoals wanneer Jeremy Irons zich laat ontvallen dat ‘de mensen tegenwoordig meer geven om hun levensstandaard dan om hun vrijheid’; een wisecrack die de tijdsgeest beter bij het nekvel grijpt dan alle opiniestukken in alle Vlaamse kranten samen.