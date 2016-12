Passengers

Het openingsshot: een ruimteschip suist door het peilloze heelal. Op het bioscoopscherm verschijnen – en is het niet héérlijk wanneer dat gebeurt?! – van die kleine witte lettertjes die ons meer informatie geven: het schip heet de Avalon, het is op weg naar de kolonie Homestead II, en aan boord bevinden zich 5.000 passagiers en 258 bemanningsleden in een vriesslaap. Kijk, wij zijn al lang niet meer dat 9-jarige jochie dat met een speelgoedversie van de Eagle – het vermaarde transportschip uit de sciencefiction-serie ‘Space: 1999’ – in de hand urenlang door het huis holde, en toch blijven wij dol op dit soort openingsscènes. Én op de hooggespannen verwachting die ermee gepaard gaat: wat voor onheil staat de Avalon te wachten? Zal er vanaf LV-426 een noodsignaal binnenlopen dat achteraf een waarschuwing zal blijken te zijn? Zal het schip worden meegezogen in de trekstraal van een Imperial Star Destroyer? Helaas: uit een sterrenstelsel van mogelijke plotlijnen, heeft scenarist Jon Spaihts de minst interessante gepikt: die van een banale romcom-in-de-ruimte waarin de twee mooiste mensen van Hollywoods A-list samen op cruise mogen (waarschuwing: kosmische spoilers op komst!). Na een technische storing ontwaakt de passagier in cocon 1498 negentig jaar te vroeg als enige uit zijn vriesslaap: ‘You gotta be kidding me!’ horen we Chris Pratt uitroepen, en de half-komische manier waarop hij zijn stem laat overslaan, maakt meteen duidelijk dat we niet in een psychologisch drama over intergalactische eenzaamheid zitten, maar in een comfortabele crowd-pleaser.