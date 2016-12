Chan-wook Park, de regisseur van het onsterfelijke ‘Oldboy’, kan het nog. Aan zijn nieuwe film ‘The Handmaiden’, een geweldige verfilming van de roman ‘Fingersmith’ van Sarah Waters, heeft hij in overvloed datgene gegeven wat ‘Stoker’, zijn eerste Hollywoodfilm van drie jaar geleden, zo node miste: een opslorpende atmosfeer, een wonderbaarlijke stijl, een hypnotiserende kracht. De plot – een stel oplichters tracht een rijke Japanse vrouw te bezwendelen – prikkelt de hersenvliezen, maar de onbetaalbare mix tussen humor, romantiek, wreedheid en erotiek die de cineast ons al vertellende serveert, trilt door tot in de lendenen: ‘Ik wou dat ik moedermelk had, zodat ik u kon voeden!’ zo roept de dienstmeid uit tijdens de nu al legendarische lesbische seksscène. Groovy! En de film bevat nog wel meer oneliners om af te likken: ‘Een goede dienstmeid is als een eetstokje: ze valt niet op, maar haar afwezigheid vormt een probleem.’ Is Park nu een pervert, een viespeuk, een dichter of een groot cineast? We gokken: alle vier.