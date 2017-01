Modeontwerper en Gucci-icoon Tom Ford maakte in 2009 een magnifiek regiedebuut met ‘A Single Man’, het aangrijpende portret van een homoseksuele literatuurprofessor (Colin Firth) die net zijn geliefde heeft verloren. En ook zijn nieuwste ‘Nocturnal Animals’, een onconventionele wraakfilm waarin Ford lijkt af te rekenen met de kleinburgerlijke kantjes in ieder van ons, is een regelrechte topper. Amy Adams maakt indruk als de kunstgalerijhoudster die van haar ex een mysterieus manuscript ontvangt, en Jake Gyllenhaal is wederom fantastisch als de huisvader die op een door de maan verlicht stuk woestijn in Texas in een pure nachtmerrie verzeilt. Maar let op, want tijdens die lange, magistraal gefilmde, diep verontrustende hillbilly-nacht – het hoogtepunt van de film – is het alsof de suspense langzaam uit de bioscoopvloer opstijgt, via uw benen omhoogkruipt, en bezit neemt van uw sidderende lijf en leden. Met ‘Nocturnal Animals’ werpt de voormalige modeontwerper zich opnieuw op als één van de meest begaafde cineasten van onze tijd. Maar voor wanneer is die nieuwe lijn zonnebrillen?