De genaamde Olli Mäki heeft echt bestaan: hij was een Finse lichtgewichtbokser die zich in 1959 tot Europees kampioen bij de amateurs wist te kronen en die in 1962 om de wereldtitel bij de profs vocht tegen de Amerikaanse kampioen Davey Moore. Wat u krijgt is een boksfilm op z’n Scandinavisch: geen triomfantelijke ta-ta-tááá!-muziek, geen kinetische trainingssessies, geen kolkende adrenaline, maar veel onderkoelde tragikomische humor, een onderhuidse poëtische golfslag, en beelden in stemmig zwart-wit. Kortom: niet The Italian Stallion tegen The Master of Disaster, maar The Springfield Rifle tegen... de Bakker van Kokkola. Wij vatten in ieder geval terstond een zeer grote sympathie op voor die kleine, introverte man die er eerder uitziet als een saaie neef op een huwelijksfeest dan als een vechtmachine, en die met zijn gedachten meer bij zijn meisje is dan bij de ultieme kamp. Geef toe: een bokser die op de vooravond van de match van zijn leven frankfurterworsten gaat eten op de kermis, verdient ook uw glimlach.