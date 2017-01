Het Oude Westen. Hier, in God’s Own Country, waar de eerste settlers iets trachten op te bouwen dat op een leven lijkt, waar het vanzelfsprekend is dat vaders hun zonen een geweer in de handen proppen en leren schieten, en waar God de mensen gezien de bikkelharde levensomstandigheden niet echt goedgezind lijkt, maken we kennis met Liz (Dakota Fanning: een helder vlammend talent), een jonge vrouw die samen met haar echtgenoot, dochtertje en stiefzoon in een desolaat grensstadje woont en als vroedvrouw werkt. Alles lijkt peis en vree, maar de nieuwe dominee – meesterlijk geïntroduceerd: dreigend stampen zijn hakken op de houten kerkvloer – jaagt haar angst aan. Wie is toch die immer in het zwart geklede vreemde man (Guy Pearce roept herinneringen op aan de predikant uit ‘The Night of the Hunter’), die spreekt over de hel alsof hij er zelf is geweest? Wie heeft dat afschuwelijke litteken in zijn gezicht gekerfd? Waarom maakt hij dat de inwoners van het stadje zich na een tragisch afgelopen bevalling tegen Liz keren? Van ons krijgt u de antwoorden niet: wij zijn even zwijgzaam als Liz, die – om redenen die niet meteen worden onthuld – niet in staat is om te spreken, en zich via gebarentaal uitdrukt.