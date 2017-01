Speelde ze in ‘Elle’ nog sm-spelletjes met een verkrachter, dan speelt ze in ‘Souvenir’ een voormalige Eurovisiesongfestivalkandidate die in de vergetelheid is geraakt en nu met een haarnetje op in een patéfabriek werkt: we hebben het over Isabelle Huppert, misschien wel dé actrice van het moment (zeker nu ze voor ‘Elle’ een Golden Globe heeft gewonnen). In vrijwel al haar films heeft La Huppert iets ijzigs over zich, en net om die reden vonden we de dansscène uit ‘Souvenir’ zo verfrissend: Huppert danst nog houteriger dan wij, maar ineens zie je dan toch een lachje om haar lippen verschijnen – mooi. En regisseur Bavo Defurne toont na ‘Noordzee, Texas’ opnieuw dat hij een oog heeft voor warme beeldkaders. Een hand die door de nauwe mouw van een jurk schuift: volgens ons is alleen Defurne bij machte om zo’n banale handeling in een übersensueel shot te gieten. Ja, het ritme mocht een stuk knisperender en de afronding stelt diep teleur. Niettemin: viva Huppert!