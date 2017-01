Wat hebben we hier!? Matt Damon in een film van grootmeester Zhang Yimou, als een westerse avonturier die in het oude China in slow motion staat in te hakken op hordes mythische hellehagedismonsters die de Chinese Muur bestormen! En nu hebt u slechts twee keuzemogelijkheden: ofwel zegt u ‘Duh!’, ofwel zegt u – net als wij – ‘Yee-ha!’ De hardcorefans van Zhang Yimou staat wel een lichte ontgoocheling te wachten: van de overrompelende poëtische schoonheid van ‘House of Flying Daggers’ en ‘Curse of the Golden Flower’ valt in ‘The Great Wall’ – de duurste Chinese film aller tijden – slechts bij vlagen iets te bespeuren; afgaande op de eerder campy in beeld gezette duels had deze film zelfs evengoed geregisseerd kunnen zijn door Paul Anderson (van de ‘Resident Evil’-franchise) of Len Wiseman (‘Underworld’). Maar zij die een boontje hebben voor entertainende trash, of voor de knappe Pedro Pascal (Javier Peña in ‘Narcos’ en Oberyn Martell in ‘Game of Thrones’), zullen beslist aan hun trekken komen.