Nu hij zich met ‘Live by Night’, de verfilming van de gelijknamige turf van Dennis Lehane, nog eens aan het gangstergenre waagt (ideaal om de kwaliteiten van een cineast juist in te schatten), merken we dat regisseur Ben Affleck voorlopig héél ver afstaat van het kaliber van Brian De Palma (‘The Untouchables’), Francis Coppola (‘The Godfather’) of de gebroeders Coen (‘Miller’s Crossing’). Moeizaam, geesteloos zelfs, werkt The Fleck zich door dezelfde clichés die honderden andere regisseurs vóór hem al hebben doorploegd: de strijd om de macht, de ratelende trommelgeweren, de breedgerande hoeden waarvan de schaduwen over de ogen vallen, het sexy mokkel. En misschien had hij de hoofdrol – die van een outlaw die niemands ring wil kussen – moeten laten vertolken door iemand anders dan hemzelf: vooral wanneer hij enkele andere gangsters de les staat te spellen (‘Enige twijfel over wie hier de baas is?’), zie je dat Ben de innerlijke autoriteit mist om écht indruk te maken. Neen, wij kussen zijn ring niet.