De charmante luchtigheid van ‘La La Land’ zal u blij maken. Het ingetogen drama van het magistraal vertolkte ‘Manchester by the Sea’ zal u tot op het bot ontroeren. Casey Affleck vertolkt Lee, een klusjesman die na de dood van zijn broer terugkeert naar het kuststadje dat hij voorgoed achter zich meende te hebben gelaten. Het lichaam moet worden gegroet, de uitvaart geregeld. Zelf is Lee een nogal norse figuur die lang geleden zijn hart voor de buitenwereld heeft afgegrendeld. Waarom beweegt hij zich door dat stadje alsof hij een bal aan een ketting met zich meesleept? Wat is het dat hem heeft geknakt? Langzaam, met de finesse van een inbreker die een brandkast openmaakt, boort regisseur Kenneth Lonergan naar de geïmplodeerde kern van Lee’s ziel. ‘Waarom blijf je hier niet?’ vraagt zijn neef hem op het einde. Na zijn antwoord zat er maar één ding op: zo hard mogelijk proberen om de tranen uit onze ogen weg te knipperen.