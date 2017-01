‘Billy Lynn’s Long Halftime Walk’ volgt enkele gedecoreerde Amerikaanse oorlogshelden die tijdens de rust van een footballwedstrijd in Dallas dienen op te draven in een spetterende mediashow. Regisseur Ang Lee zet de glitter van het huldebetoon daarbij nogal opzichtig tegenover de in flashbacks opduikende oorlogshorror in Irak, en het opportunisme van de zakenlui (die azen op de filmrechten van hun heldendaden) tegenover de camaraderie tussen de soldaten. Vin Diesel valt nog best te pruimen als de filosofisch ingestelde sergeant die zijn mannen vlak voor de strijd graag trakteert op een welgemeende ‘I love you’, maar voor de rest maakt het verhaal – heel ongewoon voor de maker van ‘Life of Pi’ en ‘Brokeback Mountain’ – maar weinig emoties los. Lee maakte overigens gebruik van een ‘high frame rate’-opnametechniek die beelden van een nooit eerder geziene scherpte hadden moeten opleveren, maar in de bioscoopzaal waar wij de film zagen, viel vooral de zouteloosheid van de plot op.