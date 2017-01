Gleed Peter Van den Begin in ‘King of the Belgians’ nog met een Peter Sellers-achtige klasse in het vel van de Belgische koning Nicolas, dan speelt hij in ‘Dode Hoek’ met een Harvey Keitel-achtige intensiteit de rol van een Antwerpse politiecommissaris die op het punt staat de overstap te maken naar de extreemrechtse partij VPV. Op zijn allerlaatste avond kan de commissaris er niet aan weerstaan om nog één keer een inval te leiden, maar wat zijn laatste glorierijke daad als flik had moeten worden, zet een rollercoaster van vreemde gebeurtenissen in beweging. Dreigende soundscapes zorgen voor een beklemmend sfeertje, Soufiane Chilah laat als de rechterhand van de commissaris zien dat hij een opwindend talent is, en regisseur Nabil Ben Yadir doet vaak opwindende dingen met de camera – een kloppartij filmen vanuit een autokoffer bijvoorbeeld. Het verhaal was allicht nog spannender geweest indien Yadir niet zo snel had prijsgegeven wie het op de commissaris heeft gemunt, maar bon: stijlvol Belgisch polar’tje.