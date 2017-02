Dit is ‘m: de film die wat ons betreft de Oscar voor de beste film mag krijgen, alsook die voor de beste regie én die voor de beste muziek. ‘Moonlight’ heeft ons immers diep geroerd, dieper dan we kunnen omschrijven. Maar ‘Moonlight’ heeft ons tevens erg blij gemaakt, want er bestaat geen groter plezier dan voor je ogen een nieuw talent te zien opstaan. We hebben het over Barry Jenkins, een zwarte regisseur die nog maar aan zijn tweede langspeler toe is – hij debuteerde in 2008 met ‘Medicine for Melancholy’ – en wiens virtuositeit nu al in de hoogste stand staat.