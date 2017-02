‘Hidden Figures’ maakt deel uit van de ‘zwarte renaissance’ waarover ‘Moonlight’-regisseur Barry Jenkins praat in zijn Humo-interview: de film vertelt het verhaal van de zwarte vrouwelijke bollebozen die in het begin van de jaren 60 in het hoofdkwartier van de NASA meewerkten aan de lanceringen van de eerste Amerikaanse raketten. De NASA was dan misschien een zenuwcentrum van wetenschappelijke briljantie, zwarten moesten er koffie drinken uit aparte koffiekannen en gaan pissen in aparte toiletten. De scène waarin ruimtevaartdirecteur Kevin Costner met behulp van een koevoet eigenhandig het kleurlingenbord uit de toiletmuur wrikt, lijkt ons eerder voort te spruiten uit de verbeelding van de scenarist dan uit de feiten, maar het levert natuurlijk wel een crowdpleasend momentje op. En zo landt ‘Hidden Figures’, ondanks de ietwat simplistische karaktertekeningen, op het geplande punt: recht in uw hart.