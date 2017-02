Dit rechtbankdrama van Mick Jackson, tevens zijn eerste langspeler sinds 1994, gaat over het roemruchte proces dat de Britse negationist David Irving in 1996 aanspande tegen historica Deborah Lipstadt. Zij had hém namelijk een leugenaar genoemd omdat hij het bestaan van de Holocaust had ontkend. Addertje onder het gras: Lipstadt moet bewijzen dat zíj gelijk heeft, en níét dat hij ongelijk heeft. Niet simpel, want er bestaat geen enkele foto van een jood in een gaskamer. Dus: hoe weten we het? Hoe sterk is het bewijs? Prikkelende vragen die een interessante film opleveren met een brandend actuele ‘Laat ons naar de feiten kijken!’-boodschap. Minpunt: zowel Rachel Weisz, Timothy Spall als Tom Wilkinson acteren alsof ze net een lijntje door de neusgaten hebben gejaagd, compleet met warrige pruiken, vuistdikke accenten en maniëristische tics. En daar is geen ontkennen aan.