Geen conventionele biopic over het leven van Jackie Kennedy, maar een elektriserend profiel van een vrouw die net haar geliefde heeft verloren. Sommige beelden gaan door merg en been, zoals wanneer Jackie na de aanslag in close-up de bloedspetters van haar gezicht staat te vegen, of zoals wanneer ze tegen een journalist zegt: ‘Jij wil alleen maar weten welk geluid de kogel maakte toen hij zich in de schedel van mijn man boorde.’ Merkwaardig genoeg vormt de vertolking van Natalie Portman niet alleen de grote troef van ‘Jackie’, maar ook de pijnlijke achillespees. De mantelpakjes zitten haar als gegoten, het accent klinkt perfect, en de actrice maakt het verdriet en de verbittering van haar personage heel erg voelbaar, maar toch konden we ons niet van de indruk ontdoen dat we veeleer naar een bestudeerde opvoering zaten te kijken dan naar een vrouw van vlees en bloed. Alsof we niet zaten te kijken naar Jackie, maar naar Oscar.