Het beste aan ‘The Lego Movie’ van enkele jaren geleden was zonder enige twijfel de lego-Batman die samen met Emmet, Benny en onze andere vrienden in de clinch ging met de verschrikkelijke legotiran Lord Business. In één van de meest hilarische scènes bekloeg Batman zich er al zingend over dat hij als wees is moeten opgroeien: ‘Duisternis / geen ouders / stinkend rijk / dat verzacht de pijn!’ Of hoe de hele sombere origin story van de Gevlederde werd samengebald in één enkele strofe.