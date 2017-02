‘U eet het uit de verpakking, en daarna gooit u die verpakking weg.’ Kijk: dankzij ‘The Founder’ weten wij nu dat het grootschalige succes van de hamburgers van McDonald’s ooit is ontstaan uit een even simpel als revolutionair concept. Michael Keaton is erg genietbaar in de rol van Ray Kroc, de gehaaide handelsreiziger die van de hamburgerketen vervolgens een wereldwijd fenomeen maakte. Zoals gewoonlijk (zie ook ‘Birdman’ en ‘Spotlight’) verdwijnt Keaton niet in zijn personage, zoals bijvoorbeeld Daniel Day-Lewis in de zijne kan verdwijnen, maar blijft hij gewoon zijn uitmuntende zelf: een acteermethode die wij in zijn geval wel kunnen waarderen. Op visueel vlak oogt ‘The Founder’ nogal gewoontjes, maar hier en daar valt wel een goede oneliner op te pikken: vooral ‘Contracten zijn als harten: ze zijn gemaakt om te worden gebroken’ vinden wij er eentje om in te lijsten. In de zalen vanaf 8/2, en niet vanaf 15/2 zoals vorige week verkeerdelijk bij het interview met Keaton stond.