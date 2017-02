In deze mooie roadmovie vertelt Andrea Arnold, de regisseuse van ‘Wuthering Heights’ en ‘Fish Tank’, het verhaal van Star: een kansarm meisje dat, in de hoop haar uitzichtloze leventje achter zich te laten, beslist om op te trekken met een groepje huis-aan-huisverkopers. Shia LaBeouf, voor de gelegenheid uitgerust met bretellen, piercings en een gigantische vlecht, is de enige bekende naam in de cast. En de voormalige ‘Transformers’-ster, die zich tot het arthousegenre lijkt te hebben bekeerd, is enorm geloofwaardig als de man die Star de kneepjes van het vak leert. Het laat zich wel gevoelen dat de regisseuse tijdens de opnames meer op het geïmproviseerde spel van haar acteurs vertrouwde dan op een scenario: het verhaal begint hoe langer hoe meer in een kringetje te draaien, en de film duurde ons ook iets te lang. Toch hadden we deze licht poëtische trip door het Amerika van de motels en de pick-uptrucks niet willen missen.