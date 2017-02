Fifty Shades Darker

Wij vonden de verfilming van ‘Fifty Shades of Grey’ van twee jaar geleden een sof: we hoopten op stevige striemen in rauw vlees, maar het was slechts een flauw plofje waarmee de karwats van Mr. Grey op de bips van Anastasia landde. En ook de sequel wist onze g-spot (onderaan de linkeroksel) niet te vinden. In het begin van het verhaal zijn Anastasia (Dakota Johnson) en Mr. Grey (Jamie Dornan) nog steeds uit elkaar, maar de hunkerende blik in haar ogen en de zeemzoete pianoklanken op de soundtrack verraden dat ze nog steeds gevoelens koestert voor de steenrijke zakenman die vijftien verschillende karwatsen aan de muur van zijn geheime SM-kamer heeft hangen.