De nieuwe film van Martin Scorsese kreeg slechts één Oscarnominatie: die voor beste fotografie. Een groot onrecht, en opnieuw een bewijs dat men dat hele Oscar-gedoe niet mag zien als een hoogmis van de cinema, maar als een opgeklopt circus. In ‘Silence’, gebaseerd op een roman van Shusaku Endo die hij al achtentwintig jaar in zijn binnenzak meedraagt, vertelt Scorsese het verhaal van twee priesters (Andrew Garfield en Adam Driver) die in Japan op zoek gaan naar hun verdwenen mentor. Een levensgevaarlijke queeste: in het 17de-eeuwse Japan hadden de christenen het namelijk niet onder de markt. Bekeerlingen – meestal arme boeren – die weigeren hun geloof af te zweren worden door de Japanse inquisiteurs onderworpen aan gruwelijke folteringen met kokend water, of vastgebonden op kruisen en vervolgens prijsgegeven aan het opkomende tij. En ook het geloof van Father Rodrigues en Father Garupe zal tijdens hun odyssee door dat vreemde en wrede land duchtig op de proef worden gesteld. De vraag die ‘Silence’ in de groep gooit, is dan ook niet of ze in Japan aan dwergslingeren doen, maar wel: hoe kan een mens zijn geloof bewaren wanneer hij omgeven is door gruwel? Of, iets simpeler gesteld: ‘Verdorie, Heer, waar zijt Gij!?’