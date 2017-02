Dane DeHaan vertolkt een jonge beursmakelaar die een bezoekje brengt aan een kuuroord in de Zwitserse Alpen en daar – zoals in de beste horrorfilmtraditie – niet meer wegraakt. ‘A Cure for Wellness’ duurt misschien iets te lang (146 minuten!), en toch vinden wij dit één van de heerlijkste gruwelfilms sinds ‘It Follows’. Regisseur Gore Verbinski (‘The Ring’) dompelt u vanaf de eerste minuten onder in een verontrustende atmosfeer, stuurt het verhaal naar een heerlijk uitzinnige climax, en maakt ondertussen schitterend gebruik van de gangen en de catacomben van het sanatorium (het rendiermoment!). De onderdompeling in het deprivatiereservoir (de dokter: ‘Deze behandeling zal u terug in embryonale toestand brengen!’) is maar één van de vele taferelen die ons voor de helft deden beven van angst, en voor de andere helft deden kirren van plezier. U voelt zich beklemd? U hebt het gevoel dat u zich in een hallucinatie bevindt? Het maakt allemaal deel uit van de behandeling...