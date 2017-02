Pech voor Rabih, het blinde hoofdpersonage uit de Frans-Libanese productie ‘Tramontane’: wanneer hij in het politiekantoor een paspoort aanvraagt, zodat hij met zijn koor mee op tournee naar het buitenland kan vertrekken, krijgt hij te horen dat zijn identiteitskaart een namaaksel is. Een afschrift van zijn geboorteakte zou alles in orde kunnen brengen, maar ook die blijkt onvindbaar. En zo verzeilt Rabih in een mallemolen die zijn hele bestaan op losse schroeven zet. Hoe passend dan dat regisseur Vatche Boulghourjian van Rabih een blinde man heeft gemaakt: want ja, per slot van rekening zitten we te kijken naar een man die omtrent zijn identiteit letterlijk en figuurlijk in het donker tast. Spijtig genoeg lukt het de cineast niet echt om scherp te stellen op de wanhoop en de vertwijfeling die Rabih toch zou moeten voelen. De veel te lang uitgesponnen muzikale climax maakt nog eens extra duidelijk wat er schort aan dit drama: het heeft te weinig filmische klasse.