Daar duikt Natalie Portman weer op! In ‘Planetarium’ acteert de ster uit ‘Jackie’ aan de zijde van een andere overrompelende schoonheid: Lily-Rose Depp, de sexy spruit van Johnny en Vanessa. Al dat fonkelende natuurschoon bijeen kan ‘Planetarium’ evenwel niet redden van een roemloze ondergang. Portman en Depp vertolken twee helderziende zussen die in de cabarets van het Parijs van de jaren 30 furore maken met een reeks spannende seances waarin ze een praatje maken met de doden. Verwacht evenwel geen bovennatuurlijke horrorfilm vol slijmerige entiteiten, maar een dodelijk saai, op een oninteressante plot drijvend drama waar, zo vertelden onze neusvleugels ons, een onwelriekend artyfarty geurtje rond hangt. Aan ‘Planetarium’ werd meegewerkt door het productiehuis van Luc en Jean-Pierre Dardenne, maar dat blijkt voor één keer allesbehalve een garantie voor kwaliteit. Desalniettemin hopen wij met hart en ziel dat de broers de vrouwelijke hoofdrol in hun volgende film aan Natalie zullen schenken. Of aan Lily-Rose.