Neen, ‘Lion’ is geen duizelingwekkend geraffineerd meesterwerk. De plot, de vertolkingen en de fotografie zijn heel behoorlijk, maar halen bijlange niet het fijnbesnaarde niveau van ‘Manchester by the Sea’ of ‘Moonlight’. Wat deze film wél in ruime mate bezit, is een lasergerichte emotionele stootkracht, een perfect uitgevoerde crowdpleasende trefzekerheid die maakte dat we de zaal verlieten met roodomrande ogen, het hart zo week als een ossentong, en met het gevoel dat we zelfs de schurftige hond van de buren konden knuffelen.