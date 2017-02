Na het onverwacht grote succes van ‘John Wick’ stond het in knalpoeder geschreven dat de in ’t zwart geklede wreker (Keanu Reeves) zou terugkomen. En het is een cool weerzien: je wéét dat je in een prima film zit wanneer de held, vlak nadat je hem door de lucht hebt zien tollen, onmiddellijk weer rechtkrabbelt en zijn twee tegenstanders los over de rug gooit. De fascinerende huurmoordenaarswereld waarin Wick zich beweegt – eigen muntstelsel inbegrepen – wordt in de sequel nog wat uitgediept: zo blijkt de sommelier van het door Ian McShane gerunde Continental Hotel geen wijnen maar wapentuig in de aanbieding te hebben (Wick: ‘Ik wil graag proeven’). En zelfs in de hitte van de lijf-aan-lijfgevechten blijft er tussen de huurmoordenaars een soort aandoenlijke camaraderie hangen, zoals wanneer Wick zijn mes recht in de aorta van zijn tegenstander plant: ‘Zolang je het er niet uittrekt, zal je niet doodbloeden.’ Altijd attent, die John.