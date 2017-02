Die Night! De man die dankzij het gigantische succes van ‘The Sixth Sense’ en ‘Unbreakable’ ooit de nieuwe Spielberg werd genoemd, was na de barslechte kritieken op ‘Lady in the Water’, ‘The Happening’, ‘The Last Airbender’ en ‘After Earth’ verworden tot de risee van de filmwereld. De niet onaardige lowbudgethorrorflick ‘The Visit’ van twee jaar geleden betekende een eerste stap naar eerherstel, en nu heeft hij met het geheel zelf bekostigde ‘Split’, waarin drie tienermeisjes worden gekidnapt door een psychisch gestoorde man, zowaar nog eens een dikke hit te pakken. ’t Is geinig om te zien hoe de opgesloten meiden er stilaan achter komen dat hun ontvoerder een weirdo met 23 verschillende persoonlijkheden is; onze eigen favoriet is de geruststellende woorden sprekende dame met de halsketting. James McAvoy zet een geslaagde meervoudige vertolking neer, maar geen enkele van die 23 persoonlijkheden kan uiteindelijk beletten dat ‘Split’ hoe langer hoe meer verwatert tot een ordinair killer-jaagt-op-tienermeisjes-thrillertje.