Het was de wens van de in 2005 overleden schrijver August Wilson dat zijn theaterstuk ‘Fences’ – over een vuilnisophaler die vecht tegen racisme, zelfhaat én de drankduivel – zou worden verfilmd door een zwarte regisseur. Die wens is uitgekomen: Denzel Washington stond zowel voor als achter de camera. Aan diens verfilming blijft evenwel een ongemakkelijk theaterluchtje hangen: we blijven te lang op dezelfde saaie locatie plakken, sommige acteurs bezondigen zich aan een irritante vorm van theatrale overacting, en Denzel himself staat zijn honkbalmetaforen zo heftig te declameren dat onze oren begonnen te tuiten. Eén lichtpunt: de beheerste vertolking van Viola Davis als de echtgenote. Deze voor een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol genomineerde actrice is de enige uit de cast die lijkt te hebben begrepen dat ze niet op de planken maar voor een camera stond, en dat het dus niet bepaald nodig was om zich absoluut verstaanbaar te willen maken voor de achterste rijen in de zaal.