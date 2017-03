Wat valt er nog te vertellen over Wolverine? Welke film valt er, na vijf ‘X-Men’-afleveringen en twee standalone-films, nog te maken over de bebaarde mutant met de intrekbare kneukelmessen? Wel, deze: niet alleen de beste Wolverine-film ooit gemaakt, maar tevens de sterkste superheldenfilm sinds jaren. Toen de studio een jaar geleden bekend maakte dat dit de allerlaatste episode zou worden met Hugh Jackman als Wolverine en Patrick Stewart als Professor X, was al duidelijk dat het een verhaal zou worden vol adieus – een superheldenflick in het schemerlicht van de melancholie.