20th Century Women

Zoals zijn vader model stond voor de oude homo (Christopher Plummer) uit ‘Beginners’, zo baseerde regisseur Mike Mills de alleenstaande Dorothea (Annette Bening) op zijn mama. Met een mengeling van verwondering en onbegrip kijkt Dorothea naar de wereld waarin haar zoon Jamie pubert: níéts begrijpt ze van de rivaliteit tussen de fans van Black Flag en die van Talking Heads. Twee jonge vriendinnen helpen haar om Jamie wegwijs te maken: Abbie (Greta Gerwig) legt hem de punk uit, Julie (Elle Fanning) maant hem aan om een vrouw alleen te kussen wanneer hij weet wat die kus betekent. Het mooiste aan dit toppertje vonden we de melancholische gloed die Mills met behulp van de dromerige muziek en de slim gebruikte tijdsmarkeringen (‘1982: ‘Koyaanisqatsi’ komt uit’) weet op te wekken. Alsof de cineast voor ons zijn fotoalbum opent en met vochtige ogen zegt: ‘Dit was mijn tijd, dit was mijn skateboard, dit was onze Ford Galaxy. En dit was mijn moeder.’