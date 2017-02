Zoek niet naar de kicks die de eerste ‘Trainspotting’ u gaf. Net als u zijn Renton, Begbie, Sick Boy en Spud 20 jaar ouder geworden: jeugdigheid en roekeloosheid hebben plaatsgemaakt voor bitterheid en wroeging. Zagen we Renton in de openingsscène van ‘Trainspotting’ door de straten stuiven op de tonen van ‘Lust For Life’, dan staat hij nu op een loopband, for fuck’s sake. Maar hoe heerlijk om die vier pricks terug te zien! Sporadisch mag de manische fun nog weleens losbreken (het ‘No more catholics left’-lied!), maar over het algemeen ligt ‘T2’ ongegeneerd aan het infuus van de nostalgie. Typerend voor de sfeer van deze trip down memory lane is dat Danny Boyle geregeld de eerste noten van ‘Born Slippy’ laat weerklinken, maar dat hij de song nooit laat openbarsten; alsof de cineast wil benadrukken dat de roes van de jeugd voorgoed buiten het bereik van onze dromen ligt. Maar met Begbie hebben we nog steeds liever geen hommeles.