Niet de storm die vorige week op de zeedijk onze frietpuntzak uit onze handen blies, maar wel de naam van een twaalfjarige drukkerszoon die in het bezit komt van een brief van de ketterse theoloog Maarten Luther, en in de straten van het laat-middeleeuwse Antwerpen op de loop moet voor de inquisitie. Er wordt veel geknikt in ‘Storm’: in de tweede helft maakt de spanningsboog een knik naar beneden, en de rol van Peter Van den Begin als de inquisiteur beperkt zich hoofdzakelijk tot dreigend knikken (Een piekenier: ‘Moeten we hem op de brandstapel zetten?’ De inquisiteur: (knikt dreigend)). Maar ‘Storm’ heeft jongensachtige charme in overvloed, en de liefhebbers van historische drama’s zullen smullen van het fraaie production design (in de riolen zien we zelfs een rat op een halfverzonken tonnetje voorbijdrijven: zo zou Willy Vandersteen het ook tekenen). Oplettende ogen zullen trouwens opmerken dat de Gentse Graslei zich ineens in Antwerpen blijkt te bevinden. Ketterij!