Het leven van Zahira (de fantastische Lina El Arabi), een Belgisch meisje van Pakistaanse komaf, staat in de hoogste alarmfase: ze is amper 18, zit nog op de schoolbanken, en in haar buik groeit totaal ongepland een kleine Pakistani. In een gesprek met een hulpverleenster van het abortuscentrum – sterke openingsscène – bespreekt ze haar opties: mag je na twaalf weken nog een abortus laten uitvoeren? Hoe verloopt de ingreep precies? Hoeveel gaat dat kosten? Samen met Zahira vrezen we de toorn van haar ouders, vrome moslims die thuis ongetwijfeld klaarstaan met het kromzwaard. Maar mama en papa stellen zich verrassend begripvol op: heeft Zahira nog twijfels, dan zijn haar ouders helemaal pro abortus, ook al gaat het om een nieuwe kleine moslim die daar in het vruchtwater zit. Voor een moslimfamilie zijn die mensen wel verfrissend open-minded, denk je dan, maar al snel komt de aap uit de hoofddoek: mama en papa hebben voor hun dochter een huwelijk met één of andere vent in Pakistan gearrangeerd, en dus – hoor de ziel van Zahira uiteenscheuren – moet die foetus weg. En zo, terwijl de derde langspeelfilm van de Belgische cineast Stephan Streker (‘Michael Blanco’, ‘Le monde nous appartient’) hoe langer hoe meer de allure aanneemt van een beklemmende noodlotsthriller, zien we tot onze groeiende verbijstering hoe niet de onverwachte zwangerschap, maar het gearrangeerde huwelijk een tikkende tijdbom plaatst in de schoot van dit warme, liefdevolle gezin. Vooral Zahira’s oudere broer Amir, op zich geen kwaaie jongen, ziet met lede ogen aan hoe zijn revolterende zus het gezin steeds meer naar de rand van de afgrond duwt.