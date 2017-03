Dit portret van een verpleegster die zich voor de kar laat spannen van een populistische partij, waarvan de leidster verdacht goed op Marine Le Pen lijkt, doet het Front National schuimbekken van razernij. U krijgt effectief een ontnuchterende inkijk in de interne keuken van de partij: zo krijgen de verkiezingskandidaten ingepeperd dat ze tijdens huisbezoeken wel mogen spreken over ‘tuig’, maar niet over ‘kameelneukers’: ‘Geen openlijk racistische praat!’. Maar regisseur Lucas Belvaux richt zijn pijlen niet op het juiste doelwit. Nog veel verontrustender dan die neonazi’s die volgens Belvaux aan het FN zijn gelieerd, is het alledaagse racisme dat opgang maakt: de netjes geklede dertigers die – in een griezelige scène – onder het nippen van rode wijn dingen uitkramen als: ‘Maar allee, we zeggen toch niks verkeerd? Het zijn toch dieven, al die vreemdelingen?’ Maar Belvaux laat dit akelige fenomeen gauw links liggen, om verder te focussen op de neonazipiste. Hier zat een sterkere film in.