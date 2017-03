Deze Egyptische prent maakt deel uit van het genre van de één-enkele-locatie-film, waartoe ook ‘Buried’ en ‘Phone Booth’ behoren. Op geen enkel moment – ook niet wanneer iemand dringend moet pissen – verlaten we de klamme ruimte van de transportwagen waarin een tiental Egyptische demonstranten zit opgesloten. Wat niet wegneemt dat de regisseur bij momenten knappe cinema uit zijn locatie haalt: het lawaai van de projectielen die de stalen wanden van het politievoertuig ranselen, bezorgde ons de daver op het lijf, en door de betraliede raampjes zien we hoe mensenmassa’s knap geregisseerd op elkaar inbeuken. We schrijven 2013, toen in het hele land aanhangers van de militairen in de clinch gingen met de aanhangers van de Moslimbroederschap.