Na U.N.C.L.E., SPECTRE, S.H.I.E.L.D. en Publifin maken we in deze nieuwe ‘King Kong’-spin-off kennis met een nieuwe schimmige organisatie: Monarch, een agentschap dat met overheidsgeld overal ter wereld speurt naar kolossale monsters. De nieuwste expeditie voert naar een onbekend eiland in de Stille Zuidzee, dat volgens Monarch-baas Bill Randa (John Goodman) over een wel heel bijzondere fauna beschikt: ‘Dit is de plek waar God de schepping onafgewerkt heeft gelaten!’