The Lost City of Z

De jungle! Achter elke struik verbergt zich een koppensneller, maden nestelen zich in de kloven van uw huid, het zoemen der muggen vormt een sinister concert, en ’s nachts ligt u in uw tent wakker van het diepe, dreigende bonzen van trommels in de verte: doem, doem, doem... Hier, in deze smaragdgroene hel, tot nu toe onbetreden door de blanke man, zoekt de Britse ontdekkingsreiziger Percy Fawcett (Charlie Hunnam uit ‘Sons of Anarchy’ en ‘Pacific Rim’), gebukt onder het gewicht van zijn rugzak, in het begin van de 20ste eeuw naar wat hij ‘de verloren stad van Z’ noemt.