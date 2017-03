Aan alle horrorfans, vegetariërs én vleeseters: rep u als de duivel naar ‘Grave’, een verrassend stijlvolle Frans-Belgische huiver-flick over een vegetarische studente die, nadat ze tijdens een knap in beeld gezet doopfeest werd gedwongen om een lap vlees te verorberen, tot haar eigen verbijstering een onverzadigbare zin in proteïnen ontwikkelt. Met Julia Ducournau zat er een zichtbaar door Nicolas Winding Refn en David Lynch beïnvloede debutante in de regiestoel, die op precies de juiste vieze knopjes drukt: probeer uw zopas doorgeslikte nacho’s maar eens binnen te houden wanneer het meisje een dikke, vette haarvlecht uit haar keelgat begint te trekken. En Garance Marillier is precies de juiste hoofdactrice: wie zou nu níét willen verdrinken in die onschuldige ogen, zelfs al staat ze aan een afgesneden vinger te knabbelen? Grappig ook hoe die verlegen griet zich gaandeweg begint te ontwikkelen tot een zinnelijk wezentje. Ziet u wel dat er niks mis is met een stukje vlees?