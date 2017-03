Sprakeloos

Pas op het einde van de verfilming van het boek van Tom Lanoye zit een scène die we zonder meer ijzersterk kunnen noemen: de zoon (Stany Crets) die, in een even intiem als aangrijpend moment, eigenhandig de pamper van zijn dement geworden moeder (Viviane De Muynck) ververst. Eindelijk mag de kleffe piano zwijgen; eindelijk trekt de film u, haarscherp en zonder compromissen, méé in de tragedie die dementie is; eindelijk bereikt regisseuse Hilde Van Mieghem in haar filmstijl een prachtige sereniteit. Voor de rest is het helaas spitsroeden lopen tussen stuntelig in het verhaal genaaide flashbacks (we begrijpen dat het budget ontbrak om het Vlaanderen van de jaren 70 en 80 deftig tot leven te brengen, maar een begaafd cineast vindt daar dan toch filmische oplossingen voor?) en twijfelachtige vertolkingen (iemand had vooral Marie Vinck met een stemsleutel tot een meer geraffineerde toonhoogte moeten bewegen). Nee, dit is niet de ‘Amour’ van de Vlaamse cinema geworden.