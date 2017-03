Weet u wat wij merkwaardig vinden? Dat je in New York – die luisterrijke, knetterende metropool – wel in voortreffelijke restaurants kunt gaan bikken, dat je in The MET naar de meest glorieuze opera’s kunt gaan kijken en dat je er in de talloze vintage kledingwinkels de coolste leren jasjes op de kop kunt tikken, maar dat je er nauwelijks goeie, verse appels kunt kopen. En dat voor een stad die ze The Big Apple noemen! En toch is het zo: stap in New York één van die kruideniers, nachtwinkels of 7 Eleven-winkels binnen die je op elke straathoek aantreft, en de kans is groot dat u – naast de onvermijdelijke colablikken en Marsrepen - in de rekken alleen maar beschimmelde citroenen, ingeblikte peren en vacuüm verpakt vlees zult zien liggen waar zelfs de kannibalistische studente uit de horrorfilm ‘Grave’ haar neus voor zou ophalen. Deftige voedingswinkels: ze zijn in New York even schaars als barmhartige beursmakelaars op Wall Street; alleen wie in één van die hippe delicatessenzaken op Fifth Avenue bereid is een fortuin op tafel te leggen, kan misschien aan een lekkere banaan geraken.