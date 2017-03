HORROR Blies ‘La La Land’ nieuw leven in het musicalgenre, dan zuigt ‘Beauty and the Beast’ het er weer helemaal uit. Al tijdens het eerste zangstuk – poging tot humor: net wanneer dat irritante dameskoortje bij de aanblik van de knappe Gaston (Luke Evans) de hoogste noot op de toonladder bereikt, schopt een paard een vracht slijk over hen heen – begonnen wij, terwijl we de eerste van vele druppels ijskoud zweet tappelings langs onze ruggengraat voelden glijden, paniekerig in onze broekzakken te tasten, op zoek naar iets dat we als oordopjes konden bezigen. Moeilijk te zeggen wat we nu eigenlijk de meest hemeltergende showstopper vonden: Emma Watson die als een losgeslagen hinde een heuvel opdraaft en tussen de madeliefjes losbarst in ‘Ik wil iets beleven in de wijde wereld! / Dit is het liefste wat ik wil!’ – kwam de knuist van Kong maar op die heuveltop neer, zo dachten wij knarsetandend – of het door diezelfde Emma uit volle borst gezongen: ‘Nee, hij is geen adonis / Maar hij heeft iets in zich wat ik niet kan weerstaan!’ Hé, net wat wij altijd denken wanneer we Vin Diesel bezig zien! Tot overmaat van ellende kregen wij ‘Beauty and the Beast’ in IMAX te zien, wat concreet betekent dat we de acteurs in ‘earth-shattering sound’ en met tien keer zo krachtig dynamisch bereik hoorden balken: onze trommelvliezen zijn sindsdien spoorloos.